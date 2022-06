Intossicazione al matrimonio: tanti i malori, alcuni finiscono in ospedale

Doveva essere un giorno di festa, ma per molti si è trasformato in una giornata da dimenticare il banchetto che si è tenuto a Latina in una nota villa di ricevimenti.

Molti gli invitati che hanno accusato malori di vario tipo, probabilmente colti da un’intossicazione alimentare.





Tra i circa settanta invitati che non si sono sentiti bene mentre si trovavano al banchetto, o poco dopo, una ventina hanno necessitato di cure sul posto da parte dei sanitari chiamati ad intervenire. Addirittura per sei di loro, si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La cucina del locale è stata sottoposta a sequestro per far luce cosa sia accaduto.