Babbo Natale segreto in ufficio a tema regali aziendali solidali

La magia del Natale è nell’aria, così come la voglia di stupire amici e parenti con un regalo davvero inaspettato. Anche se a volte fare i regali di Natale può essere una vera e propria impresa, tra tempistiche sempre ristrette e gusti difficili da assecondare.

Questa situazione è particolarmente vera nel contesto lavorativo, quando non si ha lo stesso rapporto con tutti i colleghi. Eppure, è bene mantenere un clima sereno, cordiale e soddisfatto, in modo che il lavoro proceda sempre a gonfie vele.





In questi casi una soluzione vincente è quella di tornare per un po’ tutti bambini sul luogo di lavoro. In che senso? Con il Babbo Natale segreto!

Lo spirito del Natale diventa spirito aziendale

Il Natale in ufficio è sempre un momento particolare. Da un lato c’è tanta voglia di staccare, di godersi questi giorni speciali in compagnia delle persone care. Dall’altro, si sente la stanchezza di un anno di lavoro sulle spalle e gli ultimi task sembrano non finire mai. Per questo lo spirito festoso del Natale va sfruttato per fare il pieno di energie in ufficio, creando un clima disteso e sereno per portare a termini gli ultimi compiti.

L’idea di organizzare il Babbo Natale segreto può essere un’intelligente mossa di team building, capace di creare uno spirito aziendale di collaborazione e condivisione davvero formidabile. Con il Babbo Natale segreto ogni collega dovrà occuparsi del regalo di un altro membro dell’ufficio a sorpresa, estratto a sorte tramite un bigliettino. Questo clima di attesa e

suspense, un po’ come per l’arrivo di Babbo Natale dal camino la notte del 24 dicembre, creerà un clima di lavoro più sereno e allo stesso tempo più produttivo.

La scelta del tema: un Natale di solidarietà

Per rendere il Babbo Natale segreto più avvincente si può scegliere un tema che farà da filo conduttore per tutti i regali. E visto che si tratta di lavoro, perché non scegliere i regali di Natale aziendali ? In questo modo si unirà l’utile al dilettevole: il regalo sarà un oggetto e un accessorio sempre utile al collega.

Un modo per rendere ancora più speciale questo scambio di doni è quello di puntare sui regali aziendali solidali. Così, il Babbo Natale segreto trasmetterà un messaggio di solidarietà tra colleghi. Con i regali aziendali solidali non solo si farà una sorpresa a un membro dell’ufficio, ma si sosterranno cause umanitarie importanti, portando amore e felicità alle persone più bisognose. Il Babbo Natale segreto in ufficio permetterà di creare un clima di serenità e collaborazione, nonché di consapevolezza e responsabilità verso il prossimo.

Con i regali aziendali solidali di Medici Senza Frontiere il Babbo Natale segreto arriva a tutti e per chi dovesse pensare che i regali aziendali sono noiosi, ecco che Medici Senza Frontiere propone dei regali aziendali solidali che piacciono davvero a tutti!. Non solo i classici gadget aziendali come agende, calendari e block notes, ma anche tanti accessori spiritosi e utili.

Per esempio, la tazza solidale in metallo, accompagnata da un bigliettino personalizzato, è l’oggetto giusto per scaldare il cuore di un collega, che al suo interno potrà gustarsi una cremosa

cioccolata calda sotto l’albero di Natale. Per un collega sportivo è perfetta la borraccia termica

solidale, che diventerà fedele compagna di viaggio per i suoi allenamenti.

Con i regali aziendali solidali di Medici Senza Frontiere il Babbo Natale segreto dell’ufficio porterà serenità, gioia e felicità in oltre 70 paesi del mondo. A volte un piccolo gesto può nascondere un grande significato di amore e solidarietà.