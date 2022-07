Trucco spose a Roma: come avere un make up impeccabile nel giorno del fatidico sì

Il giorno del matrimonio è indubbiamente un momento di felicità e rappresentativo del coronamento dei propri sogni. Un momento atteso e figlio di una serie di lunghi preparativi che coinvolgono gli sposi fin dal fatidico sì della proposta. Nella fase organizzativa la sposa si trova però impegnata su più fronti rispetto al futuro marito. Oltre la scelta del vestito che si sa, è frutto di mille indecisioni, è necessario pensare anche al make-up e l’acconciatura che completeranno il look il giorno dell’evento.

Roma, città dell’amore e dei matrimoni

La capitale italiana è una delle mete predilette per i matrimoni in ogni stagione dell’anno. Le strutture storiche, le location e le chiese abbondano in ogni dove. La Città Eterna offre così tanto che anche chi non è del posto la predilige come luogo ideale dove promettersi amore. Proprio per questa sua peculiarità, Roma pullula di wedding planner, make-up artist, fotografi e società di eventi, cosicché anche chi abita lontano ma sceglie di sposarsi in questa magica città, potrà trovare tutto ciò di cui necessita. Uno dei servizi più ricercati basandosi sui motori di ricerca è proprio “trucco spose roma”. Avere una make-up artist sul luogo il giorno del matrimonio è essenziale, dovendosi, la professionista del settore, occupare della sposa fin dalla mattina.





Make-up impeccabile

Affidarsi ad una make-up artist è uno degli aspetti fondamentali del matrimonio. È il tocco che personalizza la sposa e le da sicurezza nel suo giorno speciale. Una sintonia, quella tra la truccatrice e la futura moglie, che deve nascere fin dalle prove per studiare quale possa essere il make-up che più la valorizzi.

Temporalmente parlando, è importante che la sposa decida a chi affidare il suo look tre mesi prima del grande evento. Dopo una prima fase conoscitiva, dove ci si presenta e racconta, cominceranno le prime prove trucco. Compito della make-up artist è consigliare, secondo il suo occhio esperto, il trucco che meglio si adatta ai tratti somatici della sposa. Ovviamente i desideri e le richieste di quest’ultima sono la base dell’opera che verrà successivamente creata ma è bene affidarsi soprattutto allo studio della fisionomia e dei caratteri. Oltre a questo, nella scelta dei colori da utilizzare e dello stile da adottare bisognerà tenere in considerazione alcuni elementi, come il colore dell’incarnato, dei capelli e del vestito. Tutto deve essere in armonia per avere un look perfetto e invidiabile.

Dopo la prima prova ne seguirà un’altra per aggiustare il tiro e assicurarsi che la strada percorsa sia quella giusta. Solitamente la seconda prova, soprattutto se ci si sposa in estate, è molto utile per comprendere se ci sia la necessità di cambiare le tonalità del trucco. La pelle abbronzata potrebbe richiedere colori leggermente più scuri o completamente diversi rispetto a quelli prestabiliti.

Dedicarsi attimi di relax

Per arrivare pronte al matrimonio bisogna curarsi a 360°. Ciò include anche una serie di trattamenti specifici per il viso per preparare la pelle nel migliore dei modi. Sarà sempre la make-up artist, dopo aver studiato l’incarnato della propria cliente, a consigliare quali siano i trattamenti migliori per avere una pelle liscia e giovane e, successivamente, a calendarizzare gli appuntamenti. Tra i più eseguiti vi è la classica pulizia del viso, utile per purificare a fondo la pelle, eliminare le impurità, prevenire e trattare l’acne. In quest’ultimo caso potranno anche essere previsti ulteriori trattamenti con acidi esfolianti a basse percentuali per levigare il viso e minimizzare cicatrici e macchie.

La cura della propria pelle dovrà però continuare anche in maniera autonoma da parte della sposa che avrà il compito eseguire quotidianamente una beauty routine sia di giorno che la sera prima di andare a dormire. Piccoli sacrifici ma dai grandi risultati.

Consigli

Vista la ricca agenda, è bene ponderare gli aspetti illustrati per tempo. Arrivare a ridosso del matrimonio con senza una make-up artist può essere rischioso per due motivi. Il primo, il più importante, è non avere la make-up artist disponibile. Il secondo è per una tranquillità personale in un periodo estremamente stressante. Tutte le fasi, soprattutto quelle riguardanti i trattamenti estetici, devono essere eseguite secondo tempi prestabiliti per poter beneficiare dei risultati. Quindi, chi ben comincia è a metà dell’opera!