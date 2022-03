TFA sostegno VII ciclo, a breve il bando

L’articolo 3 del DM 92/2019 dispone che, per partecipare alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.

Per la Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti): titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure diploma magistrale (anche progetto BROCCA) conseguito presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.





Per la Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti): abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) più 24 CFU/CFA

Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino al 2024/25 con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

TFA Sostegno Didattico VII Ciclo: le prove d’esame

Le selezioni del TFA Sostegno Didattico 2022 prevedono le seguenti prove:

preselezione (sono esonerati dalla preselettiva i docenti con 3 anni di servizio sul sostegno)

prova scritta (a discrezione dell’ateneo)

collquio orale

Le selezioni dovrebbero svolgersi nel mese di maggio 2022. Siamo in attesa del Decreto del Ministero dell’Istruzione.

Come prepararsi alle prove del TFA Sostegno Didattico VII ciclo

