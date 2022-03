Pastificio Paone in difficoltà per la guerra, cassa integrazione per i dipendenti

La guerra in Ucraina e ancor prima l’aumento spropositato dei costi dell’energia, di molte materie prime e del prezzo della semola che negli ultimi mesi del 2021 aveva avuto un incremento del prezzo del 90%, sono tutte concatenazioni che hanno portato il pastificio di Formia Paone a ricorrere alla cassa integrazione per i dipendenti.

A renderlo noto nelle scorse ore il Ceo della “Domenico Paone Spa” Alejandro Quentin che ha spiegato come si spera che questa modalità sia limitata nel tempo per tutelare anche gli stessi lavoratori. Di contro, come spiegato nella nota, difficilmente il prezzo del grano potrà subire un inversione dei prezzi a causa del raccolto nell’emisfero nord che dovrebbe impattare sull’economia non prima del prossimo settembre.