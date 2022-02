Incidente sulla Nettunense, morto il 27enne di Aprilia: donati gli organi

E’ venuto a mancare, il 27enne centauro di Aprilia gravissimo dopo il terribile incidente avvenuto domenica lungo la Nettunense. Le condizioni di Stefano Siviero erano apparse disperate sin da subito, quando i sanitari del 118 gli avevano a più riprese praticato le manovre di rianimazione sul luogo in cui la sua motocicletta ha impattato contro una Bmw. Poi il giovane era stato elitrasportato alla volta della Capitale, per essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Camillo.

Un quadro generale purtroppo ritenuto irrecuperabile dai medici, quello del 27enne. Fino a quando, constatata la morte cerebrale, non si è deciso di spegnere i macchinari che lo tenevano in vita artificialmente. Nonostante il dramma indicibile che li ha travolti, i famigliari dell’ultima vittima delle strade pontine hanno avuto la forza di decidere per un gesto difficile quanto altruista: gli organi di sono stati destinati alla donazione. Stefano salverà altre persone.