Schianto contro un’auto, ferito gravemente un centauro

Un centauro trasferito in ospedale tramite eliambulanza, in fin di vita. E’ rimasto coinvolto in un pauroso incidente avvenuto domenica pomeriggio lungo la Nettunense, nel territorio di Aprilia.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, la moto su cui viaggiava si è scontrata con una Bmw, facendolo rovinare sull’asfalto, a distanza di metri dal luogo dell’impatto.





Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno per quanto possibile cercato di stabilizzare le condizioni del ferito, mettendo anche in pratica delle manovre di rianimazione. Per poi dare luogo a una staffetta emergenziale che ha visto entrare in scena il personale dell’eliambulanza Pegaso, calatasi presso il parcheggio della stazione.