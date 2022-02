San Felice Circeo, i carabinieri sventano un possibile suicidio

All’una del 15 febbraio, giungeva al 112 di Terracina, la chiamata disperata di un quarantenne di San Felice al Circeo il quale, in evidente stato depressivo, in preda alla disperazione, aveva manifestato intenzioni suicide.

A quel punto i Carabinieri hanno inviato una pattuglia insieme ai sanitari del 118 riuscendo a rintracciare l’autore della telefonata.





“Questi – hanno spiegato i militari – in evidente stato confusionale, girovagava in via campo la mola. Immediatamente soccorso e sedato dai sanitari poiché molto agitato veniva, scortato dal personale della radiomobile, trasportato presso l’ospedale santa Maria Goretti di Latina dove è stato ricoverato.”