Sud pontino, due arresti per furto e decine di persone controllate: le ultime attività dell’Arma

Nel corso dei primi giorni della settimana, nell’ambito di una costante e capillare attività predisposta dal Comando provinciale di Latina, al fine di aumentare il livello di sicurezza nel sud pontino, i carabinieri della Compagnia di Formia, coadiuvati da quelli del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi intensificati soprattutto al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale, attività che ha visto passare in rassegna 135 veicoli, identificare 178 persone, eseguire 15 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, nonché segnalare due soggetti alla competente autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, con annesso sequestro di 13 grammi di hashish. Non solo. Nella lista delle ultime attività dell’Arma nel sud pontino rientrano anche due arresti.





I militari della Stazione di Itri hanno notificato a un’ordinanza di esecuzione della pena detentiva in carcere emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di un 23enne del posto. All’esito di una mirata attività investigativa, il giovane è stato identificato quale autore di un furto perpetrato ai danni di un supermercato locale, tra l’altro messo a segno mentre era agli arresti domiciliari, commettendo così anche il reato di evasione. La merce asportata dal negozio è stata recuperata e consegnata all’avente diritto.

I carabinieri della Stazione di Formia hanno invece raccolto una serie di elementi attraverso cui hanno identificato – e poi arrestato – l’uomo che nello scorso ottobre 2021, a Formia, si era impossessato di una bicicletta marca Orbea dal valore 700 euro, in seguito riconsegnata al legittimo proprietario. Destinatario della misura restrittiva, un campano di 52 anni.