Sorpreso a vendere hashish, 28enne arrestato a Cisterna

Nella serata di mercoledì, nell’ambito di una specifica attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno trattoin arresto in flagranza di reato un 28enne. A suo carico sono stati riconosciuti sussistenti e gravi indizi di colpevolezza per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nello specifico l’uomo arrestato, italiano, è stato sorpreso a cedere hashish ad un nigeriano (1,2 grammi) e a un italiano (4,9 grammi), entrambi contestualmente segnalati alla Prefettura di Latina in qualità di assuntori di droghe. Non solo, però: nella disponibilità del 28enne sono stati rinvenuti ulteriori 63,4 grammi di “fumo” e poco più di un grammo di marijuana, sostanze già suddivise in dose pronte alla cessione. Immancabile, considerando il quadro complessivo, l’arresto.