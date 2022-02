VIDEO – Rincari, fuori il Mof continua la protesta degli autotrasportatori: le interviste

Videointerviste in coda

Cartelli con i mali che affliggono il comparto bene in vista e camion coi motori spenti per buona parte della giornata. Martedì, per il secondo giorno consecutivo, all’esterno del Mof di Fondi è andata in scena la protesta pacifica degli autotrasportatori, organizzata dalla Fai delle province di Latina e Frosinone, e che ha visto anche l’adesione di operatori provenienti da altre parti del Basso Lazio e dal nord della Campania.





Una manifestazione senza blocchi che promette di essere presto replicata in altri mercati all’ingrosso della penisola, come reso noto dai promotori. Decisi a far sentire la voce di un settore che sta arrancando sempre di più, soprattutto per colpa dei rincari su carburanti ed elettricità, tali da mettere seriamente a rischio la vita di un infinità di aziende e la funzionalità dell’intera filiera agroalimentare, con ripercussioni ad ampio raggio per tutti i suoi attori.

Ai microfoni di h24notizie.com, le parole del direttore del Mercato ortofrutticolo di Fondi, Roberto Sepe, del presidente della Fai Latina-Frosinone, Vincenzo Marzocchi, e di altri operatori del settore.

VIDEO – Le interviste di h24notizie