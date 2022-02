FOTO – Autotrasportatori in protesta a Fondi: camion fermi fuori il MOF

Da questa mattina già intorno alle 5.30, e quindi ben prima dell’orario di apertura del Mercato Ortofrutticolo di Fondi sono iniziati a giungere sul posto i camion, guidati dagli autotrasportatori che si dicono sempre più attanagliati dai rincari di ogni genere.

Dall’aumento del carburante a quello dell’energia, passando per il costo della vita e d’impresa che continua ad alzarsi anche per gli autotrasportatori che, attraverso la Fai (Federazione Autotrasportatori Italiani) ha deciso di protestare.





Sul posto, alcuni dirigenti del Mercato ortofrutticolo, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto insieme a due delegati del Comune Mariano Di Vito e Guido La Rocca e poi i consiglieri di opposizione Francesco Ciccone e Salvatore Venditti. In tanti, anche in rappresentanza delle istituzioni che rappresentano, sono voluti andare sul posto per sentire le ragioni della protesta.

LE FOTO