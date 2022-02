Giallo a Fondi: cadavere in strada, avvolto in una coperta

Sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di polizia di Fondi e della Procura di Latina per il macabro rinvenimento avvenuto intorno all’1.30 di martedì 1 febbraio alla periferia della città: un cadavere, trovato sul ciglio della strada.

Si tratta del corpo un uomo, che si presentava avvolto da capo a piedi da una coperta e scalzo, con le scarpe accanto. E’ stato ritrovato in località Selvavetere, lungo il primo tratto di via Guado I, davanti a un ristorante. Il personale sanitario del 118, allertato da una segnalazione, al suo arrivo non ha potuto che constatarne il decesso.





Da chiarire tra le altre cose l’identità della persona deceduta, dato che non aveva documenti. La salma appartiene a una persona di un’età apparente compresa tra i 40 e i 50 anni, con tutta probabilità straniera, forse di nazionalità indiana secondo le prime ipotesi investigative.

Da un primo esame esterno, effettuato dal medico legale Maria Cristina Setacci, il cadavere non presenta ferite tali da far pensare ad una fine violenta, ipotesi che comunque al momento non viene esclusa. Bisognerà attendere l’autopsia. Esame che magari potrebbe anche fornire indicazioni utili ad accertare il luogo del decesso: il sospetto degli inquirenti è che la morte sia avvenuta altrove.