Programmati gli interventi di manutenzione delle gallerie sulla SR Flacca

Continuano, presso la Prefettura di Latina, le riunioni del Tavolo per la mobilità presieduto dal Prefetto Maurizio Falco.

Lo scorso 31 gennaio, alla presenza del Capo di Gabinetto della Provincia, dei rappresentanti dei Comuni di Fondi, Gaeta e Itri, del Commissario della Polizia Stradale di Latina, Tiziano CANU e dei referenti di Astral e Anas – Struttura Territoriale Lazio, si è svolto il secondo incontro relativo alle problematiche connesse ai prossimi interventi di manutenzione delle 4 Gallerie presenti lungo la SR 213 Flacca, nel tratto compreso tra il km 16+500 e il km 20+00.





Nel corso dell’incontro, più nel dettaglio, Astral ha rappresentato l’esigenza di chiudere al traffico le 4 gallerie dal 7 al 14 febbraio, dalle 22:00 alle 6:00 e di predisporre un senso alternato dal 7 al 28 febbraio dalle ore 6: 00 alle 18:00; ciò al fine di completare tutte le operazioni di monitoraggio propedeutiche ai successivi interventi di restauro e ammodernamento.

L’impegno assunto da tutti i partecipanti è stato quello di collaborare mettendo in campo tutte le iniziative possibili al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione stradale nel territorio provinciale. In quest’ottica si colloca la programmazione, da parte di Anas, di una serie di operazioni, che inizieranno già in primavera, volte alla sistemazione, entro il prossimo autunno, del manto stradale, dei cartelli e della segnaletica lungo le strade di propria competenza.

I rappresentanti dei Comuni interessati, inoltre, hanno dato la piena disponibilità a sostenere l’iniziativa sia con un’adeguata campagna informativa che aggiorni tutti i potenziali utenti del tratto stradale sui percorsi alternativi accuratamente individuati nel corso della riunione anche con il supporto della Polizia Stradale, sia con la preziosa collaborazione delle Polizie Locali, indispensabili per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti dall’esecuzione delle operazioni di monitoraggio.

Il Prefetto, al termine della riunione, ha programmato un nuovo incontro nei prossimi giorni per continuare a seguire la situazione con la massima attenzione.