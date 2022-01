VIDEO – Gaeta, la protesta per riavere il piazzale dell’ex stazione

Circa 150, i presenti alla manifestazione tenutasi sabato pomeriggio a Gaeta per l’immediata annessione al patrimonio comunale del piazzale dell’ex stazione.

L’appuntamento di protesta, nato dall’appello del deputato di Alternativa Raffaele Trano, non ha avuto bandiere politiche, ma la politica ha comunque presenziato in maniera nutrita, e per una volta a livello trasversale. Oltre a tanti comuni cittadini, tra i partecipanti c’erano consiglieri comunali di Gaeta, Formia e Itri; ma non solo. Idee anche diametralmente opposte, eppure nell’occasione idealmente tutti uniti verso un unico obiettivo: la riappropriazione pubblica dell’area in questione.





VIDEO – Le immagini delle telecamere di H24notizie

Fra gli intervenuti, oltre a Trano, il coordinatore di Alternativa Gaeta Antonio Solone, i consiglieri comunali locali Franco De Angelis ed Emiliano Scinicariello, il segretario del Partito Comunista Benedetto Crocco, il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Caramaglia, il pentastellato Simone Avico, l’ex sindaco Silvio D’Amante, l’ex assessore Sabina Mitrano, l’ex assessore Luigi Zazzaro, il consigliere ed ex sindaco di Formia Paola Villa e il consigliere di Itri Osvaldo Agresti.

FOTOGALLERY – Renato Olimpio per H24notizie.com