Latina, riscossione Tari: si pagherà in 4 rate tra marzo e dicembre

Cambia la tempistica di riscossione della Tari da parte del Comune di Latina. Con una delibera approvata martedì dalla Giunta comunale è stato stabilito che per l’anno 2022 il versamento della Tari viene suddiviso in quattro rate, di cui le prime tre in acconto, nella misura corrispondente al 75% dell’importo e calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente, il 2021. La rimanente quarta rata sarà a conguaglio, calcolata sulla base delle tariffe relative all’anno di competenza 2022, che devono essere ancora approvate e che secondo la vigente normativa possono essere applicate solo a far data dal 1 dicembre. Resta la possibilità di pagare con un unico F24 l’importo complessivo delle tre rate di acconto. Queste le nuove scadenze del 2022:

31 marzo, prima rata di acconto o rata unica di acconto;

30 giugno, seconda rata di acconto;

15 settembre, terza rata di acconto;

15 dicembre quarta rata a saldo.