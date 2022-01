Picchiata da un altro paziente nella RSA di Sezze: deceduta nella notte al ‘Goretti’

E’ purtroppo deceduta nella notte l’anziana di 87 anni che lo scorso venerdì era stata ricoverata presso l’ospedale ‘S.M. Goretti’ di Latina a causa delle percosse ricevute da un pensionato 89enne.

Entrambi erano ospiti della struttura per anziani che si trova a Sezze, in via dei Monti Lepini.





L’uomo, che secondo le informazioni avrebbe dichiarato di non ricordare nulla dell’aggressione, aveva in precedenza picchiato anche un’operatrice sanitaria della struttura, per poi scagliarsi contro l’anziana donna.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Sezze.