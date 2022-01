Aggressione nella casa di riposo: Lui 89 anni aggredisce lei che ne ha 87

Quanto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una casa di riposo di Sezze ha del surreale. Un uomo di 89 anni avrebbe aggredito una donna di due anni più giovane mandandola in ospedale.

Le cause dell’aggressione – come spiegano da Latina Quotidiano – non sono note. Nella vicenda sarebbe rimasta ferita una terza persona, ovvero un sanitario le cui condizioni, però, non sarebbero gravi.





Critiche, invece, quelle delle donna che dopo essere stata presa a bastonate sarebbe in condizioni considerate delicate presso l’ospedale Goretti di Latina.

L’uomo, sembrerebbe aver spiegato ai Carabinieri di non ricordare nulla di quanto accaduto.