Serrande abbassate, un dossier sul commercio in crisi per trovare soluzioni

Un documento a disposizione dei consiglieri comunali per una mozione sulla situazione delle attività commerciali in città. E’ quanto elaborato dalle associazioni “Città Nuova” e “Scegli Sabaudia” dopo avere raccolto una serie di dati che raccontano la crisi vissuta per via della pandemia un po’ da tutti e cioè dalle attività più giovani a quelle storiche.

Di cosa si tratta? L’iniziativa è stata presenta dalle due associazioni a seguito di approfondimenti condotti da Gabriele Davide di Scegli Sabaudia con Roberto Sabellini membro del direttivo di Fare Latina, associazione civica del capoluogo che nei giorni scorsi ha evidenziato le difficoltà del settore tramite comunicati stampa rilanciati dai quotidiani locali.





“E’ un momento storico molto complicato – fanno sapere le associazioni – per i nostri commercianti, perché la recessione economica causata dalla pandemia non è finita, mentre non sono stati ancora definiti eventuali ristori da parte del governo. I dati del Centro Sudi del M.I.O. (Movimento Imprese Ospitalità), dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, evidenziano un calo di fatturato di oltre il 54% rispetto allo stesso periodo del 2019-2020, e questo per il solo settore HORECA (hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, catering). È dunque auspicabile un intervento preventivo da parte dell’amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e nel rispetto dei criteri fissati dalle norme di settore, al fine di dilazionare i pagamenti dei tributi locali. Si pensi, ad esempio, alla Tari, alla Tosap e simili. riteniamo che sia azione di buona amministrazione promuovere la possibilità di rateizzazione, senza attendere che siano i commercianti a intraprendere azioni in tal senso a loro tutela”.