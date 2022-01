L’associazione Obiettivo Comune presenta il libro sul Presidente Mattarella

L’associazione di Cultura Politica Obiettivo Comune, in linea con la propria mission, ha deciso di porre l’attenzione su uno dei più alti momenti istituzionali del nostro Paese: l’elezione del Presidente della Repubblica italiana.

Un percorso nato diverse settimane fa con lo studio dei meccanismi di elezione, il ruolo e le prerogative del Capo dello Stato; il tutto attraverso l’approfondimento delle figure di coloro che si sono avvicendati al Quirinale nell’epoca repubblicana. Un percorso che stiamo continuando a illustrare con dei post-it, articoli e riflessioni realizzate da alcuni nostri soci, sul sito web obiettivocomunefondi.com.





In attesa della nuova elezione del Presidente della Repubblica, che avrà inizio il prossimo 24 gennaio, giovedì 20 gennaio alle ore 19:00 si terrà in modalità on line un incontro letterario sul tema. L’evento sarà patrocinato dalla Casa della Cultura di Fondi e Radio Civita InBlu sarà il media partner.

Con Stefano Catone, curatore del libro “Il Presidente Mattarella, i giovani e la Costituzione” edito da People nel 2019, parleremo della figura del Presidente della Repubblica, partendo proprio da Sergio Mattarella. Il testo, oltre a raccontare la storia del Presidente uscente alla luce degli intrecci con la storia repubblicana, è anche un prezioso strumento se messo nelle mani dei più giovani. Proprio il curatore Catone propone una selezione degli interventi del Capo dello Stato uscente, con una particolare attenzione alle “lezioni di democrazia”.

Un appuntamento da non perdere e, anche se per via della situazione pandemica non avverrà in presenza come era stato inizialmente pensato, di fondamentale e rilevante importanza per chi si propone di parlare di Cultura Politica.

Per tutti gli interessati, l’appuntamento per poter seguire l’incontro letterario di giovedì 20 gennaio a partire dalle ore 19, è presso la pagina Facebook di Obiettivo Comune.