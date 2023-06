Tutela ambientale, l’ex ministro Pecoraro Scanio consegna targa a Monte San Biagio

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della “Fondazione Univerde”, già ministro dell’Ambiente e tra i promotori dell’inserimento della norma sulla tutela dell’ambiente nella Costituzione della Repubblica Italiana, ha consegnato al vicesindaco di Monte San Biagio, Arcangelo Di Cola, in rappresentanza del sindaco Federico Carnevale, la prima targa realizzata appunto dalla Fondazione Univerde e destinata ai Comuni che si impegnano ad inserire nel proprio Statuto i principi del nuovo articolo 9 della Costituzione.

La consegna è avvenuta ieri, in un luogo simbolico del territorio: la “Torre di Portella”, la storica dogana tra il Regno delle due Sicilie e lo Stato della Chiesa, lungo la via Appia, la regina Viarum. Un luogo che ricorda a tutti l’importanza dell’unità d’Italia e la conseguente nascita dello Stato Italiano, nonché l’esigenza della libera circolazione e che, oggi più che mai, sta a testimoniare come la tutela dell’ambiente e dei luoghi simbolo della storia sia uno dei compiti fondamentali della Repubblica.





“La vittoria storica della modifica della Costituzione, con l’inserimento dei nuovi principi di tutela dell’Ambiente, della Biodiversità, degli Ecosistemi e delle Future generazioni, come rappresentato nell’articolo 9 – ha sottolineato Alfonso Pecoraro Scanio – deve ora concretizzarsi in precisi interventi attuativi nazionali e locali. Ecco perché, ho chiesto a Governo e Parlamento di definire anche gli strumenti per adeguare le leggi al nuovo dettato costituzionale e chiedo ai Comuni di inserire nel proprio Statuto i nuovi principi. E sono contento – ha proseguito il presidente di Univerde” – che il vicesindaco Di

Cola abbia preso già questo impegno, anche perché Monte San Biagio è un Comune

situato in un’area di grande importanza ambientale, tra un lago che è parco regionale

ed una delle più grandi sugherete dell’Italia peninsulare”.

A sua volta, il vicesindaco Arcangelo di Cola ha ribadito l’impegno ad inserire nello

Statuto comunale i principi del nuovo articolo 9 della Costituzione e ringraziando

l’ex ministro per il riconoscimento, ha aggiunto che “siamo, da sempre, impegnati

nella tutela del nostro territorio e rafforzare tale azione con quanto ufficialmente

ratificato nel nostro Statuto comunale, servirà a coinvolgere fattivamente l’intera

cittadinanza, anche con un occhio ed una proiezione verso le future generazioni”.