Una professoressa pontina al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella visita istituzionale in corso da alcuni giorni in Corea del Sud, al fianco del Capo dello Stato c’è anche Vincenza D’Urso, di Formia, docente di Lingua e letteratura coreana presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, invitata in qualità di interprete.