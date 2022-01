Parco Monti Ausoni, tre incontri dedicati alla fauna selvatica

Prosegue il programma degli incontri dedicati alla fauna selvatica, nell’ambito dell’iniziativa ‘Natale nei Parchi’, promossa dalla Direzione Ambiente della Regione Lazio e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Tre gli appuntamenti proposti, aperti alla partecipazione libera e che si stanno svolgendo nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione del Covid-19.





Il primo incontro sui chirotteri si è tenuto il 29 dicembre scorso a Villa Placitelli a Fondi: ‘Oltre al bue e all’asinello c’era pure un pipistrello…’ con Alessandra Tomassini, naturalista di Tutela Pipistrelli onlus.

Il secondo incontro, incentrato sulle libellule, è per martedì 4 gennaio 2022 a Falvaterra, nel frusinate, presso la Sala delle Grotte di Rio Obaco: ‘Racconti di volo’ con Emanuela Avellinese, naturalista.

Il terzo incontro, sugli uccelli, si svolgerà invece mercoledì 5 gennaio, a partire dalle 10 ancora nella cornice fondana di Villa Placitelli: ‘Birdwatching nel Sud Pontino’ con Gastone Gaiba, naturalista della Lipu di Latina.

“Tre appuntamenti formativi che, oltre a fornire informazioni e conoscenze scientifiche” fa rilevare il direttore del Parco, Lucio De Filippis “hanno l’obiettivo di stimolare un confronto per ragionare insieme su un sempre più necessario ripensamento per quanto attiene il rapporto uomo/animale e su alcuni aspetti di noi stessi in relazione agli animali, il rispetto e la tutela degli habitat”.