Armato di spranga, semina il panico all’ospedale di Formia: 25enne di Minturno arrestato

Nella giornata del primo gennaio, a Formia, i carabinieri della Compagnia – coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino – hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne di Minturno: è accusato dei reati di resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e interruzione di servizio di pubblica necessità.

Il provvedimento precautelare è stato adottato dai militari della Stazione formiana, in collaborazione con i colleghi della sezione Radiomobile e della Tenenza di Gaeta, per delle condotte illecite poste in essere nel pomeriggio del primo giorno del 2022 all’interno dell’ospedale di Formia e ai danni della struttura, nonché del personale sanitario in quei momenti in servizio.





Il 25enne, utilizzando una spranga di ferro, ha minacciato e tentato di aggredire personale medico del Dono Svizzero, dove poco prima era stato trasportato perché trovato in stato di agitazione psicomotoria, danneggiando inoltre l’area dedicata ai pazienti affetti da Covid-19, rendendola inutilizzabile fino alla messa in atto di un intervento di manutenzione. A decine, le persone che hanno assistito ai momenti di follia e che per paura di essere aggredite si sono immediatamente allontanate dal pronto soccorso.

Al termine delle attività di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Lanciano. Il medesimo soggetto di recente è stato tra l’altro autore di un’aggressione ai danni di un militare dell’Arma: era intervenuto su richiesta del genitore del ragazzo, che ha riferito di essere vittima di continue minacce e aggressioni da parte del figlio. Per l’aggressione al carabinieri si era proceduto all’arresto e l’autorità giudiziaria aveva applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.