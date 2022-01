Stazione di Minturno, Confconsumatori e pendolari puntano il dito contro la politica

Attraverso una nota congiunta la Confconsumatori della provincia di Latina e l’associazione dei pendolari della stazione di Minturno-Scauri, rappresentate rispettivamente da Franco Conte e Francesco Valerio, tornano sulla questione dello scalo ferroviario minturnese. Puntando con decisione il dito contro la politica.

“Senza ancora pronunciarsi sulla nostra richiesta di convocazione il sindaco del Comune di Minturno risponde tramite stampa e social sulla problematica dell’aumento dei costi relativi alla sosta delle auto e, in particolare, di quelli relativi agli abbonamenti disponibili per i pendolari nel parcheggio della stazione di Minturno-Scauri, precisando che: ‘Mi sembra che non sia giusto che il parcheggio della nostra stazione sia utilizzato da pendolari provenienti da fuori provincia che pagano le tasse nei luoghi di residenza e non al comune di Minturno”.





In merito osserviamo che: