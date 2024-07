Incendio vicino ai binari, traffico dei treni in tilt mercoledì

Giornata da dimenticare, come accade spesso, purtroppo, per i pendolari della tratta ferroviaria Roma-Napoli via Formia.

Mercoledì, a causa di un incendio vicino ai binari nei pressi della stazione di Pomezia, i treni da e per Roma Termini sono stati soppressi con ovvi disagi ai viaggiatori, costretti ad attese sfiancanti e viaggi di ritorno, solo tarda serata, fatti all’interno di vagoni a dir poco stracolmi.





Hanno fatto il giro del web e delle chat dei pendolari le foto della stazione Termini di Roma con i binari presi d’assalto per treni annunciati e che poi non arrivavano, o che erano fermi pronti alla partenza ma senza il via libera per la partenza.