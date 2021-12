Covid, positivo di Fondi “evade” dalla quarantena: denunciato

Era risultato positivo al Covid, ma ha violato in tutta tranquillità la quarantena domiciliare. Andando incontro a una denuncia. Nei guai un 20enne di Fondi, non vaccinato e asintomatico, deferito martedì sera dagli agenti della polizia locale.

Gli uomini coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro lo avevano notato a spasso in città, rendendosi subito conto di come qualcosa non quadrasse: il giovane figurava nella lista fornita dall’Asl dei contagiati. Ed almeno in teoria non sarebbe potuto uscire da casa.





Avuto contezza della violazione tramite riscontri incrociati con la sala operativa, una pattuglia della Municipale si è quindi recata presso il suo domicilio, appostandosi in modo da non dare nell’occhio. Fino a quando, dopo un’attesa protrattasi per circa mezz’ora, il 20enne si è palesato venendo fermato, identificato e infine invitato all’immediato rientro in stato di isolamento. A margine, come anticipato, nei suoi confronti è stata formalizzata una denuncia, la prima del genere da oltre sei mesi a questa parte. La giustificazione fornita agli agenti? L’interessato ha sostenuto di essere andato a buttare l’immondizia.

Intanto i servizi di controllo della polizia locale continuano su tutto il territorio comunale, anche a domicilio nei casi in cui vige l’obbligo di quarantena, con una recente intensificazione legata tanto alle festività quanto alla nuova, poderosa ondata di contagi. Un mix esplosivo, come dimostrano anche gli ultimi dati.