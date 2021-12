Fondi, sabato open day all’Istituto San Francesco

Per tutta la giornata di domani, sabato 18 dicembre, porte aperte all’Istituto San Francesco di Fondi: presenta ai ragazzi che scelgono la scuola superiore i suoi due indirizzi, il Liceo delle Scienze Umane ed il Liceo Scientifico ad opzione sportiva. Nel corso della giornata i ragazzi in visita e le loro famiglie saranno accolti dai docenti e dagli assistenti amministrativi dell’istituto, che parleranno delle loro molteplici attività e soprattutto del clima che si respira al San Francesco.





“Nel corso dell’anno scolastico impegniamo i ragazzi in tante attività, culturali e sportive, che affiancano quelle curricolari – fa sapere la vicepreside Veronica Di Manno – ma quello che più ci caratterizza è il clima che si respira nel nostro istituto, fatto di serenità degli studi ed accoglienza per tutti i nostri ragazzi. I nostri due indirizzi, il Liceo delle Scienze Umane ed il Liceo Scientifico Sportivo, coprono un ampio settore dell’offerta formativa liceale e rappresentano un’alternativa più che valida ai licei tradizionali. Negli ultimi anni abbiamo elevato la qualità dell’insegnamento e di conseguenza dello studio con ottimi risultati sanciti sia dall’Invalsi che dalle valutazioni finali agli esami di Stato. Basti pensare che a giugno scorso i nostri ragazzi hanno ottenuto quattro 100, diversi voti al di sopra del 90 e comunque una media generale decisamente alta. Per questo vi invitiamo a farci visita per il nostro open day, sapremo accogliervi con quello che è il nostro segno distintivo: serenità e disponibilità”.