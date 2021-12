Covid, obbligo mascherine all’aperto anche a Itri

Allo stesso modo di comuni come Latina, Terracina e Fondi, anche a Itri è arrivata la stretta natalizia anti-Covid.

Con l’ordinanza numero 133 del 16.12.2021, il sindaco Giovanni Agresti ha disposto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto su tutto il territorio comunale a partire dal giorno 18.12.2021 e fino al giorno 09.01.2022.





Come da ordinanza non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a. i bambini di età inferiore ai 6 anni;

b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

d. i clienti che consumano al tavolo o al bancone dei pubblici esercizi.