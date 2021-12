Obbligo di mascherina all’aperto anche a Terracina

È stata firmata oggi, martedì, dal sindaco Roberta Tintari l’ordinanza con la quale si stabilisce, a partire dal prossimo 18 dicembre e fino al 2 gennaio 2022, l’obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine anche all’aperto in alcune zone della città di Terracina.

La decisione, che replica quella già presa a Latina nella stessa giornata, è scaturita dopo una serie di riunioni tenutesi negli ultimi giorni (proprio stamattina quella conclusiva) tra i sindaci della provincia e il Prefetto di Latina, convocate per valutare le iniziative da assumere in considerazione dell’aumento di contagi delle ultime settimane.





Le strade presso le quali sarà obbligatorio indossare la mascherina dal 18 dicembre sono le seguenti: intero centro storico alto – via Bachelet e relativo parco – via Roma – p.zza Garibaldi – p.zza della Repubblica – via Guglielmo Marconi – p.zza della Libertà – p.zza 25 Aprile – via Cristoforo Colombo – parco la Pineta – parco del Montuno – p.zza Mazzini – viale della Vittoria – piazzale Aldo Moro – Villa Tomassini – Area Chezzi – p.zza IV Novembre – p.zza XXIV Maggio – via Cesare Battisti.

L’obbligo di indossare la mascherina è previsto anche in ulteriori luoghi all’aperto rispetto alle strade indicate nel caso in cui si determinasse un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale (ad esempio in ipotesi di mercati, mercatini, ferie, esposizioni, etc.).

In virtù dell’evoluzione della situazione e delle eventuali decisioni assunte dal governo o da altre autorità superiori all’amministrazione comunale, non si possono escludere variazioni a quanto prescritto dall’ordinanza sindacale.