“Piccoli lettori, grandi visioni”: la biblioteca di Castelforte tra quelle selezionate

La biblioteca di Castelforte è tra le sei biblioteche appartenenti all’Obr (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) del Lazio selezionate per la VI edizione di ‘Piccoli lettori, grandi visioni’, venendo designata quale sede privilegiata per lo svolgimento dell’attività legata al progetto.

‘Piccoli lettori, grandi visioni’ ha preso il via 6 dicembre con dei corsi dedicati ai bibliotecari e prevede dei corsi formativi gratuiti on-line per volontari Npl curati dal Csb e dal Coordinamento Nati per Leggere Lazio. Ogni aspirante volontario dovrà iscriversi presso la biblioteca.





Le modalità sono indicate nella relativa locandina, che può essere scaricata cliccando QUI.

“Ancora una iniziativa culturale di grande importanza”, dice l’assessore alla Cultura Angela Iannotta. “La nostra Biblioteca continua il suo forte impegno in un settore davvero delicato e importante della vita della comunità”.