Scuola, concluse con un convegno le “Giornate delle scienze” del Pacinotti

Si sono concluse con il convegno sul tema ‘Il mondo delle scienze e la tecnologia’, le ‘Giornate delle scienze‘ organizzate dall’Istituto di scuola superiore Pacinotti di Fondi.

Dopo l’introduzione della dirigente Gina Antonetti, ha preso la parola il professor Antonio Finizio dell’Università Bicocca di Milano in tema di ‘Attività umane e sviluppo sostenibile’, soffermandosi anche sul fenomeno illegale dell’esternalizzazione dei costi ambientali. Nel mirino, “quegli imprenditori che smaltiscono fuori legge i rifiuti industriali caricandone i costi ambientali e di smaltimento legale sulla collettività”.





Coinvolgente anche l’intervento del secondo relatore, la dottoressa Elena Agresti, manager per la cybersecurity di Poste Italiane, che si è soffermata gli attacchi degli hacker ai dati custoditi da enti pubblici ed aziende. Ed ha incoraggiato gli studenti presenti: “Il mercato del lavoro cerca esperti di sicurezza informatica: è una grande opportunità per voi che al Pacinotti vi formate in questo settore”.

Di seguito, la professoressa Monica Mastracco, Biologa nutrizionista del Pacinotti, è intervenuta sui superfood sfatandone la risonanza miracolistica e consigliando piuttosto “la varietà di alimentazione della dieta mediterranea”.

Ha chiuso i lavori il dottor Donato Marotta, medico anestesista, che parlando della sua esperienza nel reparto di Rianimazione del grande ospedale romano Santo Spirito ha evidenziato come i progressi delle scienze siano stati fondamentali per affrontare la pandemia da Coronavirus, purtroppo ancora in atto.