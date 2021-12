“Choose Caboto”, la campagna di orientamento e open day

Con l’attenuarsi delle difficoltà legate al periodo pandemico l’appuntamento con le attività di orientamento dell’IISS “Giovanni Caboto” tornano con le tradizionali modalità e proseguono con la campagna social #chooseCaboto.

Porte aperte in presenza, dunque, per gli appuntamenti con la classica iniziativa dell’ “Open Day” con ben quattro date. Sarà possibile visitare la scuola di Piazza Triste a Gaeta (Lt) a cominciare da venerdì 10 dicembre – dalle 16 alle 19 – a seguire sabato 18 dicembre – dalle 9 alle 12.30. Altre due date sono previste, invece, per il mese di gennaio: sabato 8 – dalle 18 alle 20.30 – e venerdì 14 – dalle 16.30 alle 19.30.





Saranno queste le occasione per scoprire tutti gli spazi e gli strumenti essenziali della didattica di indirizzo, che si articola in quattro aree: Conduzione del Mezzo Navale (CMN ex capitani), Conduzione degli Impianti e degli Apparati Marittimi (CAIM ex macchinisti), Conduzione degli Apparati e Impianti Elettronici di bordo (CAIE) e Area Tecnico-Logistica ( per chi vuole lavorare col mare da terra).

La formazione del “Caboto” si caratterizza per il dinamismo continuo tra l’insegnamento teorico e l’esperienza empirica, resa possibile dai laboratori specifici di materia di cui l’istituto è dotato: planetario, laboratori di fisica, chimica, elettronica, Sala Macchine virtuale – per la simulazione di un percorso attraverso gli apparati marittimi tramite casco Oculus ed un joystick (tipo PSP); Sala del Simulatore di Navigazione di classe A e la Stazione Meteorologica.

Sarà possibile scoprire questo e molto altro dal vivo non solo in occasione delle giornate in programma per gli “Open Day”, ma anche prenotando al numero 0771- 46.00.47 la propria visita ad hoc possibile – per il mese di Dicembre – ogni mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 17.

Intanto continua la campagna #chooseCaboto sui canali social – Facebook e Instagram – per raccontare la vita dell’istituto scolastico, anche dalla viva voce degli studenti, vivacizzata dalla possibilità di prendere parte a tante inziative, progetti e appuntamenti culturali che vanno ad accrescere e completare la loro esperienza scolastica. Inoltre per tutte le informazioni necessarie la scuola vanta anche un sito istituzionale – www.istitutocaboto.edu.it – ricco e aggioranto.

“Gli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica settore marittimo – spiega la Dirigente scolastica dell’IISS “G. Caboto”, Prof.ssa Maria Rosa Valente – sono parte di un sistema di istruzione e formazione che si configura come esempio di eccellenza e di ‘buone prassi’: essi coniugano competenze proprie della formazione con quelle specifiche del mondo del lavoro, assolvendo alle esigenze del sistema istruzione, così come – nel nostro caso – a quello del settore marittimo. Una formula che pone al centro, più che mai, lo studente e il suo futuro accolto in una scuola unica, tutta da vivere”.

L’Istituto Caboto dal 1854 ad oggi si è caratterizzato per aver favorito nei suoi allievi la formazione di un DNA tipico della cultura marinara: ricco di conoscenze solide, strutturate e spendibili in tutti gli ambiti della vita e del lavoro. Scegliere l’Istituto “G. Caboto” significa, quindi, entrare in una comunità permanente che cresce e si alimenta delle esperienze professionali ed umane delle donne, sempre di più numerose, e degli uomini che la costituiscono: #chooseCaboto.