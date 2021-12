VIDEO – Ciclismo, l’ex campione del mondo Cipollini sulle strade pontine

Il ciclismo continua a rimanere al centro delle notizie sportive del periodo per quanto riguarda il territorio pontino.

Qualche mese fa la bella notizia della conferma che la salita di Pantani si trova a Fondi, meno di una settimana fa il tam tam sui social della traversata di 190 km dell’ex capitano azzurro Fabio Cannavaro che ha percorso con la sua bici del lungomare di Napoli a quello di Gaeta per poi tornare indietro.





Se Cannavaro e il suo gruppo d’uscita, però, avevano fatto centro indovinando una bella giornata di sole non è stato lo stesso per un altro campione che è stato in provincia di Latina nei giorni scorsi, precisamente il 1 dicembre, ovvero l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini.

“Super Mario”, o “Re Leone”, come era affettuosamente chiamato dai sui fan mentre era in attività ha percorso sotto la pioggia battente il lungomare di Sabaudia. A testimoniarlo un lungo post sulla pagina Facebook ufficiale dell’ex iridato di Zolder nel 2002 che inizia con un inconfondibile: “Sono a Latina…”.

Il tutto corredato anche da un bel video in cui spicca la pioggia battente che ha accompagnato Cipollini nella sua uscita in terra pontina per 120 km.