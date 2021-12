Napoli-Gaeta-Napoli in bici, per Fabio Cannavaro

Napoli-Gaeta-Napoli. Un percorso lungo 190 chilometri che l’ex calciatore Fabio Cannavaro ha affrontato sabato in bicicletta, postando poi su Instagram alcune immagini scattate sul suggestivo sfondo del lungomare Caboto.

Il capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 ed ex Pallone d’oro, oggi allenatore reduce da una lunga esperienza in Cina, ha risalito il Sud pontino facendo capolino nel Golfo in compagnia di un gruppo di amici. Il tempo di godere di una breve pausa ed immortalare la tappa di mezzo della piccola impresa con qualche foto, poi tutti a pedalare sulla via del ritorno.