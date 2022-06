Giro dell’Agro Pontino, a Doganella l’ultima tappa prima della pausa estiva

La dodicesima tappa del “Giro dell’Agro Pontino” Opes sarà l’ultima gara del circuito ciclistico prima della pausa estiva, per poi riprendere a settembre.

Domenica 19 giugno spazio al 2° Trofeo BikeLab Team Astolfi, organizzato a Doganella di Ninfa dall’omonima società.





“Siamo giunti all’epilogo della prima parte di questa grande stagione 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Domenica 19 giugno, si torna sul circuito ondulato e pieno di rilanci in località Doganella, dove uno dei fattori che la faranno da padrone sarà sicuramente il caldo. L’organizzazione è affidata all’asd BikeLab Team Astolfi, società oramai ben addentrata nel giro e con comprovata esperienza organizzativa, vista l’ottima riuscita degli eventi allestiti nelle scorse stagioni. Siamo certi che Christian Astolfi ed il suo team saranno ampiamente all’altezza di questa chiusura di prima parte della stagione”.

Il ritrovo per tutti sarà presso il Bar Bandelloni in Largo Luigi Galamini – Doganella di Ninfa alle ore 7.30. Start ufficiale ore 9.

Il gruppo dovrà percorrere 70 km composti dal seguente tracciato: Largo Luigi Galamini, via Ninfina II, via Armellini, via Castellone, via Alessandro II, via Corana e rientro in Largo Luigi Galamini per l’arrivo.

Per tagliare il traguardo il tracciato dovrà essere percorso per 8 volte.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com