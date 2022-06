Giro dell’Agro Pontino, il resoconto dell’ultima gara. Le corse riprendono a settembre

(tutte le foto sono a cura di Foto4Go)

Ottima riuscita per il II Trofeo Bike Lab Team Astolfi, curato dall’intraprendenza dell’omonima società. L’arrivo organizzato su un tratto tortuoso ed in leggera salita, ha offerto uno spettacolo grazie alla presenza in gara di ben circa 120 partenti.





Questa è stata l’ultima tappa della prima parte di stagione, che riprenderà poi dopo la pausa estiva.

“Il Bike Lab Team Astolfi ha saputo ampiamente dimostrare di essere ad alti livelli, sia nella logistica che nella competitività sportiva. Come commissione – commentano dall’Opes – siamo soddisfatti dell’operato a 360 gradi di questa, oramai affermata ASD facente parte del Giro. Siamo contenti di come stia andando questo 2022, vogliamo ringraziare tutti gli sponsor ed i collaboratori, nonché le istituzioni, le asd e gli atleti, che permettono che si realizzi tutto questo. Buone vacanze a tutti e ci rivediamo a settembre”.

Alle ore 8:50 si osservava un minuto di raccoglimento per Livio Collalti, ciclista amico e partecipante alle gare del giro, purtroppo prematuramente scomparso. Partenza Ufficiale su Via Alessandro II, dove era posto l’arrivo di giornata e via ai 70 km di tracciato.

“Una prima parte di stagione molto positiva con numeri elevati rispetto alle passate edizioni – commenta il Segretario Generale Opes Davide Fioriello – Nonostante la partenza legata ancora ad alcune restrizioni, il Giro dell’Agro Pontino ha trovato in ogni tappa una spinta ottimale, che ne ha permesso una perfetta realizzazione e tanta partecipazione. Mi complimento con tutta la commissione ciclistica Opes per aver avviato la stagione con tali ritmi e continuità e ovviamente un plauso a tutti gli atleti e le società che si cimentano con passione nelle prove settimanali. Loro sono l’anima del nostro giro – conclude Fioriello”.

Prima partenza

Un paio di giri di acceso studio da parte del gruppo, prima di avere un terzetto al comando composto da Cristian Fanton, Antonio Orlacchio ed Enzo Di Prospero. Al terzo giro i 3 venivano raggiunti da altri 8 uomini: Sebastian Stamegna, Gianpiero Picozza, Manuel Pantoni, Fabrizio Trovarelli, Chialastri Marco, Gianluca D’Amico, Luca Madaluni, Daniele Di Mattia.

Grande collaborazione degli 11 al comando, portava ad accumulare un vantaggio tale, che già a due giri dal termine si poteva iniziare con il carosello degli scatti, i più attivi i portacolori della società organizzatrice ASD Bike Lab Team Astolfi. Ma il tutto si riduceva ad un sostanziale equilibrio di forze che non prospettava altra soluzione che l’arrivo in volata della fuga. Profeta in patria si presentava all’arrivo, con uno scatto perentorio, Fabrizio Trovarelli, che regolava Manuel Pantoni e Sebastian Stamegna.

Seconda partenza

Una gara controllata, ma forse il caldo ha avuto la meglio sugli atleti che in alcuni momenti non sono riusciti a dare continuità alle molteplici azioni create per poter portare una fuga sotto l’arrivo. Tra i più attivi Massimiliano Fraiegari, Gianluca Battisti, Cassetta Simone, Castellani Giancarlo, che anche se non potevano vincere erano completamente al servizio dei propri compagni di squadra. Ultimo giro percorso ad alta velocità per poter accaparrarsi una buona posizione prima di entrare sulle “montagne russe” di Doganella dove era posto l’arrivo. Dino Rossi del Veloteam Latina, piazzava lo sprint vincente che sfilacciava il gruppo e vedeva Cassetta Simone in seconda posizione e Pezza Marco in terza.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Blu

Picozza Gianpiero – Il Gatto E La Volpe Di Prospero Enzo – Team Nardecchia Montini Madaluni Luca – Asd Terracina Cycling Orlacchio Antonio – Asd Veloteam Latina Chialastri Marco – Bike Lab – Team Astolfi

Rossi

Trovarelli Fabrizio – Bike Lab – Team Astolfi Pantoni Manuel – Asd Center Bike Stamegna Sebastian – Il Gatto E La Volpe D’amico Gianluca – Asd Terracina Cycling Di Mattia Daniele – Asd Sportland

Verdi

Bonesi Marco – Asd Nettuno Sarrecchia Gianluca – Asd Drago On Bike Caronti Federico – Asd Nettuno Testa Roberto – Asd Ciclistica Latina Battisti Gianluca -Team Nardecchia Montini

Neri

Campagna Luigi – Asd Drago On Bike Castellani Gianfranco – Asd Drago On Bike Leggeri Giorgio – Team Nardecchia Montini Moriconi Pasquale – Asd Peloso Team Peloso Massimo – Asd Peloso Team

Gialli