Hairstylist di Gaeta tra gli acconciatori del programma di Baglioni

C’è anche un po’ di Gaeta, nel backstage del nuovo programma di Claudio Baglioni. L’imprenditore hairstylist Vincenzo Addezio ha collaborato, con lo staff di acconciatori, a Uà – Uomo di varie età, show di tre puntate condotto dal popolare cantante e presentatore romano, in onda su Canale 5.

“Sono davvero felice di aver partecipato ad un’iniziativa molto interessante e formativa”, il commento del ‘mago delle chiome’, d’origini campane ma da tempo residente nella città del Golfo. “Il lancio del marchio Addezio Saloon, inaugurato il primo dicembre, ha coinciso con la nostra partecipazione al programma di Baglioni. Insieme al mio staff ho curato le acconciature di vari artisti. È stato un momento emozionante, un ottimo punto di partenza per me e i miei collaboratori dopo l’avvio del salone in Corso Italia a Gaeta. Ho avuto modo di confrontarmi con un team di professionisti del settore da cui ho imparato tanto, siamo entrati in contatto con la realtà televisiva che è un mondo estremamente affascinante, complesso, con ritmi veloci, una esperienza indimenticabile per tutti noi”.,





Il programma di Baglioni vede protagonisti, nelle tre serate 60 artisti del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, della danza, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Dopo l’esordio di sabato 4 dicembre, si proseguirà per altri due sabati, l’11 e il 18 dicembre.