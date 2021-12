L’Hc Fondi perde in casa col Flavioni Civitavecchia. “Decisioni arbitrali dubbie”

Non è bastata una prova maiuscola e di carattere all’HC Fidaleo Fondi, presentatasi all’appuntamento senza giocatrici importanti come Amicucci e D’Ambrosio, per avere la meglio sul più esperto Flavioni Civitavecchia. Le fondane, avanti Fino al 45’, vedono sfumare la possibilità di una grande vittoria per via di un calo nella fase difensiva. “Ma anche per via di alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie”, dicono dalla società.

La formazione ospite è partita subito forte e, nel giro di 4’, era già sul +3 (0-3). Man mano che passavano i minuti, le ragazze di Pacifico sembravano prendere il largo (4-10 al 14°). A quel punto è arrivato il primo scossone rossoblù: le ragazze di Plavljanic, infatti, nel giro di qualche minuto hanno rifilato un parziale di 6-1 e si sono riportate sul -1 (10-11). Con questo gap (16-17) le due formazioni sono poi andate a riposo.





Una volta tornate in campo, Giardino fissava subito il pareggio e, qualche minuto dopo, capitan Manzo siglava la rete del primo vantaggio per le padrone di casa. Prima mini missione compiuta per le giovanissime fondane: riaprire una gara che, dopo i primi minuti, sembrava già chiusa. Al 40°, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’esclusione di Giardino, è stata Saraca a portare le fondane sul massimo vantaggio di +3 (25-22). Da quel momento è iniziata un’altra partita: è venuta fuori tutta l’esperienza del Civitavecchia, con le fondane ad accusare il colpo. La gara si è riaperta nuovamente e, nel finale, le ragazze di Pacifico hanno preso il largo il largo fino al +10 finale.

“Purtroppo mi ritrovo a commentare un’altra sconfitta, ma oggi non posso dire nulla alle mie ragazze”, ha affermato coach Plavljanic a fine gara. “In formazione rimaneggiata hanno lottato alla pari contro una squadra più forte ed esperta. Non vorrei entrare in polemica, ma ahimè devo notare alcune scelte molto severe e dubbie da parte degli arbitri, ma anche questo fa parte del gioco. Continuo ad essere fiduciosa in questo gruppo, che ieri ha dato una grande prova d’orgoglio: sono certa che i risultati arriveranno”.

HC Fidaleo Fondi – Flavioni Civitavecchia 29-39 (P.T. 16-17)

HC Fidaleo Fondi: De Filippis, Manzo 8, Lombardi 2, Guglielmo 3, Saraca 7, Agresti, Peppe, Ciccarelli, Di Fazio, C. Zizzo, A. Zizzo 7, Giardino 2. All. Plavljanic.

Flavioni: De Santis, Feoli 3, Malavasi, Bartoli 6, Bonamano 11, Tuduran, D’Anto, Guida 1, Schiavo 1, Spizzico 7, Rotelli, Ferretti 10. All. Pacifico.

Arbitri: Falcone-Nicolella.