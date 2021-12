Zecchino d’Oro: la fondana Irene pronta al debutto

Irene De Arcangelis è pronta all’esordio negli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, in diretta su Rai1. La piccola cantante di Fondi, 8 anni, è tra i 17 finalisti della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro, al via dalle 17.05 di venerdì con la presentazione delle prime 7 canzoni in gara. Le restanti 7 saranno presentate domani, sempre a partire dalle 17.05, per poi lasciare spazio all’appuntamento conclusivo di domenica pomeriggio, in agenda dalle 17.20 con la conduzione di Carlo Conti, anche direttore artistico: nell’occasione i 14 brani in gara saranno riascoltati, fino a decretare quello vincitore.

La scaletta delle esibizioni resta ancora da definire e ad ogni modo fino all’ultimo sarà soggetta a rimodulazioni, garantendo l’effetto sorpresa sia per gli artisti in erba che per i rispettivi genitori. Irene salirà dunque sul palco oggi o al massimo domani, oltre che domenica. Canterà “Il reggaetonno” insieme a Giuseppe Piras, un bambino di 7 anni originario della provincia di Sassari.





“Continua ad essere tranquilla e scherzosa, come sempre» racconta il padre Erman. “Comunque vada è già un’esperienza indimenticabile per tutti. Dall’inizio di quest’avventura abbiamo avuto modo di vedere che tra genitori, bambini e staff si è creato un ambiente bellissimo, che ha favorito confronto, solidarietà e amicizia. Ed è questo il vero spirito dello Zecchino d’Oro”. Intanto, i cittadini della Piana si preparano a tifare.

