Rintracciati dopo mesi di ricerche i parenti del soldato Gilman, la storia

Era riaffiorata dalla terra nelle campagne di Sabaudia la piastrina risalente alla Seconda Guerra Mondiale appartenuta al soldato americano Floyd L. Gilman di Mankato una città del Minnesota. A trovarla era stato il presidente il presidente dell’ “Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate”, Emiliano Ciotti che seguendo le “tracce” dei goumiers in terra pontina, si era imbattuto alcuni mesi fa nella piastrina.

Ed era iniziata una ricerca per trovare in America i parenti del soldato Gilman e inviare la piastrina. Una importante collaborazione è arrivata in questo senso dal Museo Winterline di Venafro e dal presidente Luciano Bucci il cui lavoro tramite alcune associazioni di veterani americani ha permesso di rintracciare uno dei figli del soldato Gilman, un agricoltore di 76 anni anche lui residente nel Minnesota.





Per ringraziare l’ “Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate” il 76enne ha deciso di lasciare la piastrina del padre in Italia, una donazione a chi si è prodigato a cercare i familiari del soldato Gilman. Quindi la piastrina resterà in Italia come riconoscimento all’associazione del presidente Ciotti.