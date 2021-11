Arriva la neve nel sud pontino, spuzzata anche attorno ai 500 metri – FOTO

Era stata annunciata nell’allerta meteo il rischio di nevicate anche a quote relativamente basse nella giornata di oggi e così è stato.

La neve è caduta copiosa anche sul territorio di Campodimele, ma non solo in paese a circa 650 metri sul livello del mare, bensì anche a quote più basse.





A dimostrazione di come il calo delle temperature ha fatto nevicare anche a quote molto basse, sono arrivate in soccorso anche le immagini in zona Crocette tra Fondi, Lenola e Campodimele con una leggera imbiancata mattutina.