In casa con droga e due pistole, arrestato dai Carabinieri

Nel corso della serata di ieri 24 novembre, a Latina, i Carabinieri, col supporto dei cinofili di Roma, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di detenzione illegale di munizioni ed arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane classe 1988, già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti di polizia.

I carabinieri, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente droga, armi e munizioni. Pertanto, si è proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato il quale, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti.





Nel momento in cui i carabinieri sono entrati nell’abitazione dell’uomo, il fiuto di Gipsy, pastore tedesco effettivo al nucleo carabinieri cinofili di Roma, ha permesso di rinvenire, suddivisi in 9 confezioni custodite in alcuni barattoli da cucina, complessivamente 126 grammi di marijuana, 66 grammi di hashish e 83 grammi di cocaina, nonché materiale per pesare, tagliare e confezionare le dosi di sostanza stupefacente destinate alla vendita.

Inoltre, custoditi all’interno di alcuni mobili e pronti all’uso, sono state rinvenute due pistole, entrambe con matricola abrasa e complete di silenziatore, e circa 500 proiettili di vario calibro, sia da pistola che da fucile.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, associato presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell’autorità giudiziaria pontina.

L’attenzione del comando provinciale carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’arma dei carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.