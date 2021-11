Auto in fiamme sul lungomare di Scauri, strada chiusa e auto distrutta

Nel primo pomeriggio di quest’oggi, intorno alle 14 si è divampato un incendio che nel giro di pochi istanti ha avvolto un’auto parcheggiata sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido Tirreno.

Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi che ha portato sul posto i Vigili del Fuoco di Castelforte, i Carabinieri e la Polizia Locale.





È stata chiusa la strada e domate le fiamme, ma l’auto è andata quasi completamente distrutta.

Indagini in corso per scoprire eventuali cause che possono aver innescato l’incendio in pieno giorno.