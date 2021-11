Pallamano, Gaeta Sporting Club vincente contro l’HandRoma

Vince e convince il Gaeta Sporting Club di coach Antonio Viola che alla seconda giornata del campionato di serie B Lazio – Campania s’impone in maniera agevole sugli ospiti dell’HandRoma.

A differenza del match pareggiato tra le mura amiche dell’Endas Capua, i biancorossi non hanno sofferto particolari patemi ed i giovani ospiti capitolini sono stati in vantaggio soltanto sullo 0-1 iniziale, scatenando l’ira dei gaetani che da quel momento in poi macinano gioco e con una bella prova di squadra avanzano colpo su colpo tanto che la seconda rete arrivava dopo oltre il quarto d’ora con Usai e compagni in vantaggio sul 12-2 trascinati dalle parate di D’Ovidio, le reti del capitano biancorosso e le giocate di Ciccolella.





Gaeta gestisce bene l’ampio vantaggio, Claudio Panzarini tra i pali è insuperabile e le reti di Ponticella ed Uttaro fanno il resto fino al 22-7 siglato dai 7 metri da Usai poco prima del duplice fischio della coppia Merone – Palumbo.

Nella ripresa il copione non cambia, Falzi prova a fare il possibile per gli ospiti ma Gaeta è intenzionato a non lasciare nulla per scontato, sbaglia pochissimo, tra i pali il duo D’Ovidio – Panzarini è in giornata, in controfuga Pantanella e Gambone non falliscono ed il match scivola agevolmente fino al suono della sirena finale con il tabellone luminoso che segnala il 34-16 finale, ovvero prima vittoria stagionale e secondo risultato utile consecutivo in altrettante gare disputate.

Ora testa al prossimo match, con i biancorossi di patron Antetomaso che proveranno a sfruttare nuovamente il fattore campo dato che a Fondi arriverà il New Handball Capua, formazione accreditata dagli addetti ai lavori per il salto di categoria e vincente all’esordio stagionale contro il Sannio per 41-33.

Gaeta Sporting Club 1970 – HandRoma 34-16

(p.t. 17-5)

Gaeta: D’Ovidio, Panzarini C.,Ciaramaglia,Ciccolella 5,Colacicco 3, Della Valle F. 1, Della Valle A.,Gambone 1,Macera G. 1,Macone 1, Pantanella 3,Ponticella 5,Usai 7,Uttaro 6. Uff. A: Lunardo V., Uff. B: Viola A., Uff. C: Armenio G., Uff D: Macera D.

Roma: Capone,Caracciolo 2, Carpino,Codreanu,Carrano 2,Di Gianvincenzo,Di Giuseppe 3,Di Santo 2,Falzi 6,Marchesin,Ousamadi A.O., Ousamadi S. 1,Sanchez,Sbaraglia,Scaramuzza. Uff. A: Donnangelo M., Uff. B: Abdelanamab H.M.A.