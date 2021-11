Ospedale Fondi, Atto aziendale: le modifiche proposte dal sindaco di Sperlonga

Si è svolta giovedì la Conferenza sociale e sanitaria dei sindaci della provincia di Latina, durante cui il sindaco di Sperlonga Armando Cusani ha illustrato al direttore generale della Asl pontina, Silvia Cavalli, e agli altri sindaci la propria proposta di modifica dell’Atto aziendale 2021.

Queste le proposte avanzate nel documento, riguardanti il vicino ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Fondi e più in generale il presidio sanitario centro, a servizio di un comprensorio fatto da migliaia di utenti:





Medicina generale (cod.26), posti letto ordinari previsti 30 di cui 8 per Gastroenterologia, Pneumologia e Cardiologia: integrare

Pediatria (cod.39), posti letto ordinari previsti 0: aggiungerne 4

Ostetricia e ginecologia (cod.37), posti letto ordinari previsti 12: aggiungerne ulteriori 12

Chirurgia (cod.09), posti letto previsti 0: aggiungere- 20 posti letto

Per l’area di Chirurgia prevedere la sala operatoria ed una Terapia intensiva con 4 posti letto, nonché Odontoiatria

Per quanto attiene la parte organizzativa, il sindaco sperlongano ha chiesto la riconferma della UOSD Ortopedia di Terracina (pag. 59 atto aziendale) e l’istituzione della UOSD Diagnostica per immagini di Terracina-Fondi (pag. 61 atto aziendale).

“L’intervento del direttore generale è stato elusivo rispetto ai temi illustrati nella proposta”, il commento di Cusani. “La conferenza si è aggiornata ad un paio di settimane, quando i sindaci dovranno esprimere il loro parere definitivo sull’Atto aziendale. La speranza è che quelli che ci separano da quella data siano giorni di riflessione per l’azienda e per il direttore generale, affinché questo territorio garantisca in egual misura la tutela della salute delle persone in tutta la provincia, nel presidio centro come negli altri distretti, e sia scongiurata l’evidente e sostanziale chiusura dell’ospedale di Fondi”.