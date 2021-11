A causa del perdurare dell’instabilità meteo di questi giorni, vengono ancora rimodulati i collegamenti con le isole pontine.

In particolare, attraverso una nota trasmessa in questi minuti, il servizio Infomobiltà di ASTRAL ha informato che oggi, mercoledì 10 novembre, non verrà effettuata la corsa Laziomar unità veloce Formia-Ponza delle 14.30.