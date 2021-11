Disinfestazione blatte, in cosa consiste e a cosa serve

La disinfestazione dalle blatte non è altro che un’operazione molto articolata conosciuta anche come “deblattizzazione”, utile ad eliminare gli scarafaggi da contesti domestici e non. Spesso questo tipo di intervento viene richiesto in bar, ristoranti e pizzerie, ovvero in quei settori dove l’igiene deve essere monitorata ai massimi livelli. In questi luoghi la presenza di cibo è notevole, motivo per il quale le blatte sono solite rimanere senza abbandonare mai il territorio, in quanto gli alimenti di destinazione umana sono ottime fonti di cibo anche per questi fastidiosi insetti. In linea generale le blatte tendono a stanziarsi in ambienti caldo-umidi, come ad esempio dietro lavastoviglie, frigoriferi e altri elettrodomestici, postazioni dalle quali si muovono più che altro di notte, oppure poco dopo il calare del sole. La deblatizzazione serve quindi a liberare varie location dalla presenza di questi animali, rendendole più salubri e vivibili.

Blatte come eliminarle definitivamente? Solo ed esclusivamente richiedendo l’intervento di personale esperto, in quanto qualsiasi altro metodo autonomo, davanti a invasioni consistenti, potrebbe risultare vano.





Quali tipologie di blatte sono più comuni in Italia e cosa possono causare?

Sul territorio italiano si possono contare ben 15 specie di blatte, ma le più diffuse sono:

Le blatte orientalis , ovvero i comuni scarafaggi neri, che sono soliti lasciare in giro tracce di feci e saliva maleodorante.

, ovvero i comuni scarafaggi neri, che sono soliti lasciare in giro tracce di feci e saliva maleodorante. Le blatte germaniche , conosciute anche come “fuochiste”, dalla forma lunga e allungata rispetto alla tipologia orientalis, con colore marroncino.

, conosciute anche come “fuochiste”, dalla forma lunga e allungata rispetto alla tipologia orientalis, con colore marroncino. Le blatte americane (periplaneta), di colore tipicamente rosso e dalle dimensioni più elevate rispetto alle altre.

Queste blatte oltre a contaminare l’ambiente in cui vivono, possono essere causa di molte malattie e infezioni, come: salmonellosi, dissenteria, colera e febbre tifoide. Tali patologie possono essere veicolate non solo tramite contatto diretto con l’insetto ma anche attraverso gli escrementi che quest’ultimo rilascia. In alcuni soggetti allergici possono verificarsi anche episodi di reazione epidermica.

Quanto costa un intervento di disinfestazione e come avviene?

I costi relativi ad un intervento di deblattizzazione variano da caso a caso, in quanto possono essere influenzati dalla gravità dell’infestazione, dalla tipologia di blatta da eliminare, dalla difficoltà di accesso al luogo da trattare e dalla grandezza della sua superficie. In linea generale il processo che viene seguito per portare a termine la missione di disinfestazione consiste nell’intervenire sull’intera fase del ciclo biologico degli insetti, rintracciando sia le uova che l’esemplare adulto. L’errore che solitamente si tende a fare nelle disinfestazioni domestiche è quello di pensare che eliminando le batte adulte con uno spray acquistato al negozio, si possa risolvere l’intera problematica. La dura realtà invece dimostra che davanti a questi impegnativi animali infestanti è opportuno intervenire unicamente attraverso il coinvolgimento di una ditta esperta in materia.

Ecco quindi che l’eliminazione di blatte non è semplice come sembra, ma si basa su approfonditi studi che riguardano sia la natura dell’animale da rimuovere che la composizione e la qualità dei prodotti da utilizzare. Un intervento mirato e professionale è sicuramente la strada vincente per far sì che la problematica non si ripresenti con il passare del tempo.