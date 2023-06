Da oggi a venerdì gli interventi di disinfestazione e derattizzazione

Venerdì 9 giugno a partire dalle ore 23, su tutto il territorio comunale, sarà effettuato l’intervento adulticida contro le zanzare. L’invito alla popolazione è quello di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti, chiudere le finestre durante gli interventi di sanificazione ambientale. I proprietari di animali domestici sono pregati di non lasciarli all’esterno per tutto il tempo del trattamento e per le sei ore successive al trattamento. Inoltre, l’invito a frequentare il meno possibile le strade in modo da agevolare i mezzi necessari a garantire lo svolgimento del servizio.