Da Chirurgo a Youtuber: Informazioni mediche alla portata di tutti

Lorenzo Castellani, medico prima che comunicatore

Lorenzo Castellani, medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia ha accettato la sfida comunicativa posta dalle nuove tecnologie. Oggi vanta uno dei canali YouTube più autorevoli in Italia per la divulgazione in materia di ortopedia: Chirurgiarticolare.it.

Il canale YouTube di Chirurgiarticolare nasce “nel 2007 con l’intento di rendere pubbliche quelle tecniche chirurgiche più innovative di cui andavo molto fiero”, afferma il Dott. Castellani. “ In realtà ho capito solo dopo che l’approccio era completamente sbagliato. I pazienti spesso non cercano quello che pensiamo noi medici.”





La vera svolta avviene solo 8 anni dopo – “nel 2015, ho cominciato a pubblicare contenuti relativi alle domande che più spesso i pazienti mi pongono in ambulatorio. È stato quello l’atteggiamento premiante che mi ha portato oggi ad avere questo numero di visualizzazioni…”.

Il Covid ha cambiato ancora le carte in tavola.

“Le distanze in quel momento sembravano incolmabili. Ho fatto in modo che i miei pazienti potessero vedermi anche non di persona, da casa loro, senza contatto, per spiegare loro l’intervento che avrebbero subito. Ho ridotto in video di pochi minuti le migliaia di informazioni che prima del Covid venivano date al paziente attraverso un incontro formale in presenza in ospedale. Così, anche durante la pandemia, i miei pazienti operati hanno ugualmente avuto accesso alle informazioni più importanti.”

Ma scopriamo chi è il Dottor Lorenzo Castellani.

Il curriculum internazionale e l’esperienza medica di alto livello

Laureato con lode in medicina nel 2003 presso l’Università degli Studi di Milano, si forma all’Hospital for Special Surgery di New York e all’Universitätsspital di Basilea, approfondendo la traumatologia dell’arto superiore.

Nel 2008 consegue a Milano la specializzazione in ortopedia e traumatologia e continua il suo percorso con periodi di iper-specializzazione all’estero: a Lione, presso i migliori esperti nel campo della chirurgia protesica ricostruttiva di spalla, sotto la guida dei Dottori Laurent Lafosse e Gilles Walch.

In Minnesota (USA) presso la Mayo Clinic, Lorenzo Castellani conosce il Dottor Bassem T Elhassan, massimo esperto di chirurgia dei trasferimenti muscolo-tendinei.

A Firenze Castellani ha contribuito alla nascita di uno dei primi centri di Chirurgia Protesica che lavora con tecniche di Recupero Rapido, il cosiddetto “Fast Track”.

Oggi il Dott. Castellani è specializzato nella chirurgia protesica delle articolazioni maggiori (anca, spalla e ginocchio) che esegue anche con tecnica Robotica Mako. Il suo lavoro si concentra nel velocizzare il recupero post-operatorio, permettendo ai suoi pazienti di tornare alla normalità il più presto possibile.

Le nuove tecnologie della comunicazione al servizio dei pazienti

Eccoci, dunque, alla rivoluzione comunicativa che ha reso questo professionista uno dei chirurghi ortopedici più seguiti su YouTube. Abbiamo rivolto al Dott. Castellani una semplice domanda: “Perché ha deciso di aprire un canale YouTube?”, la sua risposta è stata:

Youtube è stato per me il mezzo più affine per arrivare ai miei pazienti. Con i video mi sembra di essere sempre faccia a faccia con loro in un rapporto intimo che genera fiducia e stabilisce una connessione già prima che il paziente entri nel mio ambulatorio medico. La cosa peggiore è quando non si riesce a rompere con il paziente quel muro di diffidenza che poi complica ogni rapporto. Il paziente “Youtuber” arriva già avendo superato questo ostacolo, parte come se ci conoscessimo da sempre.

I video YouTube: un ponte tra medico e paziente

I video sono un mezzo di comunicazione potentissimo. Questo tipo di approccio all’informazione sta letteralmente esplodendo negli ultimi anni, grazie a piattaforme come YouTube e TikTok.

Il Dott. Castellani ha raccolto la sfida e si è messo in gioco davanti alla telecamera per spiegare ai suoi pazienti gli esercizi utili per riabilitarsi dopo l’intervento. Ma non solo, gli argomenti trattati nel canale di Chirurgiarticolare sono vari. Si raccolgono informazioni importanti sia per chi ha già subito un intervento di protesi, sia per chi invece vuole saperne di più – o magari ha paura e cerca di documentarsi sulle tecniche, le tempistiche di recupero, i medicinali, il dolore ecc.

Dottor Castellani, in che modo YouTube è un valore aggiunto per il rapporto tra lei e i suoi pazienti?

La grande arte della comunicazione consiste nello spiegare in modo semplice cose complesse. Spesso noi medici ci dimentichiamo che il paziente si trova ad affrontare in un istante dei temi completamente sconosciuti pochi istanti prima. Youtube aiuta a focalizzare l’attenzione sulle cose importanti, semplificandole e concentrandole in pochi minuti di video. In questo senso tutto l’esercizio di semplificazione mi ha insegnato ad essere più chiaro anche in ambulatorio.

Oltre a fornire un supporto visivo per la comprensione degli esercizi e dei passaggi dell’intervento, Chirurgiarticolare accompagna i pazienti durante tutto il percorso. Senza mai lasciarli soli, questo canale YT elimina “quel distacco e quella formalità con il paziente tipici dei medici del passato.”

YouTube: canale di comunicazione e di guarigione

YouTube rappresenta uno strumento che arricchisce l’esperienza della cura e della guarigione, rendendole un po’ più comprensibili e veloci. Inoltre, permette di avere la possibilità di riguardare gli esercizi di riabilitazione e di eseguirli in maniera molto più precisa.

“In reparto consigliamo alcuni esercizi che vengono anche spiegati ai pazienti. Ma vuoi per la tensione, vuoi per l’età, spesso dimenticano tutto. Mi piace allora spiegare l’esercizio e lasciare anche un video in cui il paziente può guardare la spiegazione tutte le volte che vuole anche a casa propria. […] Ho feedback continui da parte dei fisioterapisti del mio ospedale che trovano più semplice lavorare con i miei pazienti che hanno già imparato a casa cosa devono fare.”

Chirurgiarticolare è un canale estremamente utile, divulgativo, che offre la possibilità a tutti coloro che si sottopongono a un intervento di protesi di anca, di spalla o di ginocchio, di avere sempre un medico fidato e competente a cui rivolgersi.

In conclusione, Chirurgiarticolare diminuisce le distanze e accorcia i tempi di recupero dei pazienti. Nelle mani giuste, un piccolo canale YouTube costituisce un vero e proprio strumento di guarigione.